ندى بسيوني تدعم المشروع الوطني الشبابي للفنون

حرصت الفنانة ندى بسيوني، على دعم المشروع الوطنى الشبابي للفنون في دورته الثانية، حيث تشارك في ملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي، بمسرح مكتبة مصر الجديدة الأحد 12 المقبل، في السادسة مساءً.

ويستضيف الملتقى الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق سابقًا، وسيطلق أثناء الملتقى المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادرة 1000 كاتب، وذلك بحضور اللجنة الاستشارية للمبادرة، وبمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية.

وحققت الدورة الأولى من الملتقى نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وشارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين، وكانت هناك توصيات كثيرة أهمها دعم الشباب، ومن هنا سنطلق المشروع الوطني الشبابي للفنون.

من جانبه، صرح محمود حجاج، مؤسس مبادرة 1000، كاتب وملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي، بإطلاق المشروع الوطني الشبابي للفنون خلال الملتقى، وعن رؤية المشاركين للمشروع وعن خطة المرحلة القادمة 2020.

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يذكر أنه تم الإعلان من قبل عن بعض الفنانين المشاركين مثل المخرج الكبير محمد فاضل، والمخرج الكبير وائل إحسان، والناقد طارق الشناوي، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي.

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