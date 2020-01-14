باسم سمرة يتصدر البوستر الدعائي الأول لـ«دماغ شيطان»

القاهرة - لايف ستايل
طرحت شركة «Film of Egypt production» البوستر الدعائي الأول للفيلم السينمائي «دماغ شيطان». وتصدر الفنان باسم سمرة البوستر الدعائي الذي ظهر عليه بمفرده، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال يوم 22 يناير الجاري.
«دماغ شيطان» يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.
يشارك في الفيلم رانيا يوسف، وباسم سمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد، ونادية خيري، وياسر الزنكلوني، وأشرف طلبة، وعلي شوقي، والوجوه الجديدة: فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبدالله وأحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.
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