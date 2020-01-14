تحويل فيلم "Parasite" لسلسلة تلفزيونية قصيرة

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت شبكة "HBO" التلفزيونية الأمريكية، أنه يجرى العمل على تحويل فيلم الدراما والكوميديا الكوري الجنوبي "Parasite" للمخرج بونج جون هو، إلى سلسلة تلفزيونة قصيرة.
ووفقًا لموقع "فارايتي"، يجري كل من المخرجين بونج جون هو وآدم مكاي، محادثات لإخراج المسلسل. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السلسلة ستكون نسخة جديدة باللغة الإنجليزية من الفيلم أو نسخة مشتقة.
يناقش الفيلم قضايا الجشع والتمييز الطبقي، وتدور أحداثه حول عائلة عاطلة عن العمل، تُقيم داخل شقة فقيرة، تتغير حياتهم كُليا عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، حتى يتورطوا في واقعة غريبة.
حصد الفيلم جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي العام الماضي، وفاز بجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي قبل أيام، وأصبح من الأسماء المرشحة بقوة لنيل الأوسكار الشهر المقبل.
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