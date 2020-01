11 ترشيحاً لـ"جوكر" ونتفليكس تنافسه على أفضل فيلم

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يتصدّر فيلم الكوميديا السوداء "Joker" من إنتاج Warner bross قائمة الترشيحات للفوز بجوائز الأوسكار بـ 11 ترشيحاً بينها جائزة أفضل فيلم التي سينافس عليها مع مجموعة أفلام بينها "Once upon a time in Hollywood" ،"1917" ،"The Irish man"، الحاصل كل واحد منهم على عشرة ترشيحات، وأيضاً مع ”Ford X Ferrary" "Jojo Rabbit"، "Little women" ،"Marriage Story و"Parasite".

ويبدو أن شبكة نتفليكس قد انتزعت حقها بعدد الترشيحات التي ستنافس من خلالها على أهم الجوائز في صناعة السينما، خلال الحفل المقرر إقامته في هوليوود بتاريخ 9 فبراير المقبل. حيث نالت 24 ترشيحاً بينها الفيلمين المنافسين عل جائزة أفضل فيلم(Marriage Story وThe Irish Man)، لتتفوق بذلك على الشركات السينمائية التقليدية العملاقة. وهو ما أثار غضب أصحاب دور العرض السينمائي بإصرارها على بث أفلامها رقمياً في نفس التوقيت أو بعد بضعة أسابيع من عرضها في السينما، ما دفع رابطة أصحاب المسارح الكبرى لرفض عرض أفلامها في موقفٍ اعتراضي.