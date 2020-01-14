شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفل "عيد الحب" فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب السوري ناصيف زيتون يوم الجمعة 14 فبراير المقبل إلى العاصمة الأردنية عمان لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "تكة".

كان ناصيف زيتون قد أحيا حفلا غنائيا برأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بدبي وقدم خلال حفلاته عددا من أغنياته المميزة وهي "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "انت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة"، وشارك ناصيف العام الماضي فى تقديم عدد من حفلاته بدول العالم أبرزها هولندا، والنرويج، ودبي، والمكسيك، ومصر، وتونس، ولبنان.

من ناحية أخرى يستعد ناصيف لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد، والأغنية تحمل طابع جديد ومختلف تتماشى مع تطورالموسيقي فى لبنان حسبما قال الشاعر أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

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المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية “مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس .