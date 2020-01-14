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باشا مصر حلق شنبه .. صور جديدة للنجم أمير كرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أمير كرارة بشكل مختلف بعدما "حلق شنبه" بسبب تصوير دوره فى مسلسل "الاختيار" الذى يتناول حياة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.

النجم أمير كرارة، الذى اعتاد أن يغير من مظهره و اللوك الذى يظهر به لجمهوره فهو دائم التغير والتنوع، ولذلك أصبح شنب كرارة موضة للكثير من الشباب.

 

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وبعد تعود الجمهور على مظهر أمير كرارة بالشنب فى " كلبش"، ظهر النجم أمير كرارة بلوك جديد متخلياً عن شنبه، وبدا ذلك واضحاً خلال إستضافته فى عيد ميلاد قناة DMC الثالث، والمذاع حالياً على الهواء مباشرة .

وخلال استضافته أكد أمير كرارة أنه يشعر بحزن عندما "حلق شنبه" وشهر أن هناك شيئاً ينقصه اثناء تصوير مسلسل "الأختيار"، وشعر بتوتر خلال التصوير فى الايام الأولى، مشيراً إلى أنه مع مرو الوقت بدا يتأقلم مع الشكل الجديد.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

وفى سياق متصل انتهى أمير كرارة من تصوير 6 أسابيع حتى الآن من العمل صور خلالهم العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل – بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، وأنضم لسرة المسلسل كضيوف شرف كل من الفنان آسر ياسين، وإياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله،  بالاضافة إلى عدد كبير من الشباب.

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