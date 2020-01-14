شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير فى أول تعليق على إغلاق كافيه الدقي: مرخص ولم يتسبب في إزعاج السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المطرب سعد الصغير على الأخبار التي ترددت حول عدم ترخيص الكافيه الخاص بنجله محمود بمنطقة المهندسين قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه حصل على ترخيص ولم يتسبب في إزعاج المواطنين ولم يشتكِ منه أحد، وحرص على حضور الافتتاح عدد من نجوم الفن والرياضة منهم مصطفى حجاج وأمينة وخالد بيبو ومحمد فاروق وباسم مرسي وأحمد دويدار.

من ناحية أخرى يشارك سعد الصغير فى بطولة مسرحية "لوكاندة الاوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن اخراج اشرف زكى والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى إحدى عروض مسرح مصر.

وتابع أن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها التى تفاعل معه الجاليات العربية.

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وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.