شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: مشية فاتن حمامة وبكاء ماجدة سر نجاحى فى "الشانزليزيه" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة داليا مصطفى كواليس التحضير لدورها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى تحتفل بنجاحه بعد عرضه على القنوات الفضائية، موضحة أنها شاهدت نجوم الزمن الجميل مثل فاتن حمامة وماجدة فى البرامج الحوارية وليست المسلسلات، فاستلهمت "مشية" الأولى وبكاء الثانية، وعملت خلطة من فنانات هذا الزمن، فخرجت الشخصية بهذا الشكل.

وأضافت داليا مصطفى خلال ندوة ”الخليج 365” احتفالا بنجاح المسلسل، وأدارها الزميل عمرو صحصاح رئيس تحرير "عين" ورئيس قسم الفن باليوم السابع، أنها قرأت السيناريو وأعجبها جدًا رغم أنه المشروع الأول لمؤلفيه، وكان لديها بعض التعديلات على دور "قسمت"، وبعد الاستقرار على "سينرجى" منتجة للعمل زاد حماسها للمشاركة فى المسلسل.

وأوضحت أن أزمة "قسمت" أنها لا تنجب، فلم أكتف بهذه المعاناة، فأضفنا أزمة أخرى مع أمها بالإضافة إلى تفصيلة "الأحلام" فهى شخصية تجلس معك وتنسى ما تقول وبالفعل جلست مع شخصية تعانى من هذا المرض، وفى النهاية كُتب الدور بطريقة رائعة.

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مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي كلاً من اياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".