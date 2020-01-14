شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Gentlemen فى السعودية 23 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي في السعودية عرض الفيلم المنتظر The Gentlemen، وهو من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.

ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

الفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.

بدأ ماكونهى حياته الفنية في سن صغيرة، تخرج ماكونهى من جامعة تكساس في عام 1993، وله الكثير من الأعمال الهامة منهم Interstellar و The Wolf of Wall Street و Dallas Buyers Club، كما أن لديه خبرة كمنتج وأبرزها في True Detective الذي نال استحسان النقاد.

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بدأ ماكونهى مشواره الفني من عام 1991، وشارك في 70 عمل فنى، والذى تنوعت بين الأعمال السينمائية والدرامية، ويعد عام 2013 من أفضل الأعوام على ماكونهى حيث حقق نجاحا كبيرا لأداءه دور راعي بقر يدعي رون وودروف مصاب بالإيدز في فيلم Dallas Buyers Club، وهو الأمر الذي جعله يفوز بكل من جائزة الأوسكار وجولدن جلوب لأفضل ممثل بالإضافة إلى عدة ترشيحات وجوائز أخرى.

وخلال مشواره الفني رشح ماكونهى للعديد من الجوائز المختلفة التي حصل منها على الكثير، وتزوج ماكونهى من عارضة الأزياء البرازيلية كاميلا ألفيز منذ عام 2012، ولديه منها 3 أبناء.

انضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Filmالإذاعة والتليفزيون بالكلية، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي، مع سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.