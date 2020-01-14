هل يحضر تامر حسني لبرنامج مواهب؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة يعلق بها على الأخبار المتداولة بتحضيره لبرنامج مواهب.
وكتب حسني: "كل شويه ألاقي خبر إني بحضر برنامج مواهب، في الحقيقة ده خبر غير صحيح، أنا مش بعمل أي برامج، ولو في برنامج هعمله هقولكم".
يُذكر أن تامر حسني يعرض له حاليا في السينمات فيلم الفلوس، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.
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