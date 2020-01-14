عمره 21 سنة.. سليمان عيد يتذكر موقفا لعلاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" جزءا من حوار مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، قال فيه إن سليمان عيد يستطيع بسهولة اضحاكه.

وكتب عيد: "الله يرحمك يا علاء.. سنة 1999 كان نزل أول أفلامه عبود على الحدود، واتكتب فى جريدة الأهرام الخبر ده، وأنا وقتها محدش كان يعرفنى".

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وتابع عيد: "وبعدها عملت معاه فيلم الناظر، وكنت فرحان قوي لما أمشي فى الشارع والناس تقول الممثل اللي طلع في فيلم الناظر أهو، الله يرحمك ويحسن إليك".

ورحل الفنان علاء ولي الدين عن عالمنا في 11 فبراير 2003، بعد احتفاله مع أسرته بعيد الأضحى المبارك.