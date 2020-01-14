الأمير هاري استبق الاجتماع بلقاء منفرد مع جدته ملكة بريطانيا..ومنعت زوجته من الاشتراك فيه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 10:41 مساءً - قرار تنحي الأمير هاري Prince Harry عن أداء مهامه الملكية برغبة من زوجته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل Meghan Markel حسب وصف الصحف البريطانية أحدث أزمة صعبة جداً،وتسببت بأزمة ثقة بين أفراد الأسرة المالكة من جانب،وبين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من جانب آخر،وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،الفائز الوحيد في هذه الأزمة هي: ميغان ماركل التي حققت ما تريد بخروجها وزوجها من العائلة المالكة بدون خسارة فادحة.

لكن هل حقاً لن يخسر الثنائي الملكي هاري وميغان الكثير بخروجهما المفاجىء من العائلة المالكة؟

وبماذا تميز اجتماع الأمير هاري بأفراد عائلته المالكة حتى استطاع إقناع جدته الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth بالموافقة على طلب تنحيه فوراً؟

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وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،حضر الأمير هاري مبكراً في الساعة 11.20 صباحاً قبل ساعتين من موعده للإلتقاء بجدته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بلقاء منفرد خاص بهما،ليشرح لها وجهة نظره الخاصة بقرار تنحيه وزوجته ميغان عن أداء مهامهما الملكية،وتخليهما عن منصبهما كعضوين فاعلين بالأسرة المالكة،وهذا اللقاء المنفرد الطويل بينهما يفسر سر بيان الملكة الرقيق العاطفي المتسامح الذي أبدت فيه رسمياً موافقتها على تنحي حفيدها هاري وزوجته ميغان من واجباتهما الملكية ،وعبرت ببيانها عن أسفها البالغ ورغبتها ببقائهما عضوين متفرغين بالعائلة المالكة لكنها متفهمة لحاجة الثنائي هاري وميغان إلى تمضية وقت أكبر معاً كعائلة،وحاجتهما للبقاء فترة من الوقت في كندا.

ورغم خيبة أمل والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير ويليام ،فقد وافقا هما أيضاً على قراره بقضاء فترة انتقالية من حياته في كندا.

وقد غادر الثلاثة الأمراء تشارلز وويليام وهاري ،بثلاث سيارات منفصلة قصر ساندرينغهام.وقيل إن الاجتماع بين الملكة والأمراء تشارلز وويليام وهاري استمر ساعتين بنجاح في أجواء هادئة.ومن المقرر عودة الأمير هاري إلى كندا للإلتحاق بعائلته في نهاية الأسبوع.



منع ميغان من المشاركة بمكالمة فيديو بالإجتماع العائلي خشية التنصت



لم يسمح لدوقة ساسكس ميغان ماركل بالمشاركة بمكالمة فيديو جماعية خلال الاجتماع بحجة الخشية من اختراق وتنصت للمكالمة الجماعية التي يجب أن تكون سرية وذات خصوصية للعائلة.



الأمير تشارلز حذر الأمير هاري من عدم توقع دخل مفتوح له من دوقية كورنوال Advertisements



وأكثر شيء مقلق في الاجتماع ،هو مستقبل عائلة الأمير هاري المالي،لهذا حذر الأمير تشارلز نجله الأمير هاري،وأعلمه بأن لا يتوقع حصوله على مورد مالي غير محدود أو مفتوح لتسديد فواتير عائلته من دوقية كورنوال ،وحذره من ذلك لعلمه،بأن الأمير هاري سيعتمد على مورده من الدوقية الذي لا يتجاوز ال 2.5 مليون جنيه استرليني في العام.

وكان الأمير تشارلز قد أنفق ثروة صغيرة على حفل زفاف إبنه الأمير هاري على ميغان في مايو- أيار 2018،وفي العثور على منزل مناسب لهما بالتعاون والدته الملكة.



تمويل نفقات الأمير هاري وميغان ضمن ضوابط صارمة على علامتهما التجارية

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وأمرت ملكة بريطانيا مسؤوليها ببحث مسألة تمويل نفقات عائلة الأمير هاري،ومتوقع أن يقوم القصر باشتراط ضوابط صارمة على أنشطة الثنائي التجارية المتوقعة في الفترة القادمة،حيث يعملان على تسجيل علامتهما التجارية الخاصة بهما وإطلاق مجموعة تذكارات تجارية تحمل اسمهما متوقع أن تدر عليهما ثروة طائلة.

وقال أحد الموظفين بالقصر: سيبلغ الثنائي الملكي هاري وميغان بتعليمات صارمة حول علامتهما التجارية.

وكان متعمداً أن يذكر الأمير هاري بما حدث عقب وفاة والدته الأميرة ديانا من بدء صندوقها التذكاري في اعتماد خطط وتذكارات غير مناسبة لجمع الأموال بصورة عشوائية مثيرة للمخاوف.



هل سيجرد دوق ودوقة ساسكس من لقبيهما؟



وبينما حلل خبراء بأن مخاطبة الملكة الأمير هاري وميغان بأسميهما المجردين بدون ألقاب،مقدمة محتملة لتجريدهما من لقبيهما،نفى خبراء آخرين هذا الاحتمال،لأن بيان الملكة كتب بأسلوب هادىء وناعم تجاه الثنائي هاري وميغان.