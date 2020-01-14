تعليق صادم من نيشان على واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم

نشر الإعلامي نيشان تعليقا صادما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن أزمة الفنانة نانسى عجرم والقتيل محمد الموسى الذي اقتحم فيلتها.

وقال: “ماذا لو أتى الخبر كالآتي: “عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها”! .. كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!

وأضاف نيشان قائلا: هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟ .. هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟”.

من جهة أخرى، أجرت صحيفة الراي الكويتية، حوارًا صحفيًا مع غابي جرمانوس، محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم (فادي الهاشم)، فيما يخص قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلتهما بالعاصمة بيروت، والأسئلة الأخيرة التي طرحت في هذا الشأن.

وأجاب «جرمانوس» في حواره، عن سبب إطلاق 16 طلقة صوب الشاب السوري، قائلًا إن زوج نانسي عجرم (فادي الهاشم) ليس خبيرًا عسكريًا، مبررًا ذلك بأن موكله تعرّض إلى حالة عصبية بسبب الموقف، وأي شخص مكانه سيفعل ذلك حتى لو كان معه 100 طلقة.

وأشار محامي زوج نانسي عجرم، إلى أن المسدس المستخدم في الواقعة من نوع «Glock»، نافيًا أن يكون هناك أكثر من شخص أطلق الرصاص على الشاب السوري، وأكد أن فادي الهاشم هو وحده من أطلق الرصاص، ونظرًا لقرب المسافة بينه وبين الشاب القتيل فالرصاص اخترق جسده، وظهر وكأن شخص آخر أطلق الرصاص من جهة أخرى.

وحول إصابة نانسي عجرم المزعومة بسبب الشظايا، قال المحامي إن الفنانة أدلت بأقوالها في التحقيقات والطبيب الشرعي كشف على الإصابة، وحول ما يتردد بأن هذه الطلقات لا تصدر شظايا، أجاب المحامي بأن هذا الموضوع لا يزال قيد التحقيق ولا يمكن الكشف عنه خلال الوقت الحالي.

من جهة أخرى أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم – زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.

وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.