فيديو نادر.. شاهد: كيف كانت شريهان في التاسعة من عمرها

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً فاجأ عدداً كبيراً جداً منهم. وظهرت فيه الفنانة المصرية شريهان وهي في التاسعة من عمرها.

ويضم الفيديو مقاطع من عمل مسرحي شاركت فيه إلى جانب عدد من وجوه الشاشة المصرية ومنهم الفنانان الراحلان عمر الحريري ويونس شلبي والفنان صلاح السعدني.

وبدت فيه بمشاهد وإطلالات مختلفة وتبين أنها جزء من عمل درامي استعراضي عنوانه “المعجزة” وقدم في العام 1973.

وحقق المقطع نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام” حيث شاهده على أحدها أكثر من 50 ألف متابع في ساعات قليلة.

ويشار إلى ان الفنانة أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت، على حسابها الخاص، صوراً لها بدت فيها بكامل إطلالتها وجمالها وعلقت عليها بقول لمصممة الأزياء الراحلة كوكو شانيل: “لا تضيع وقتك في ضرب الحائط على أمل تحويله إلى باب”.