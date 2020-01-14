شاهد: زوجة الفنان الراحل علي الغرير تنشر آخر فيديو له قبل وفاته

نشرت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، مقطع فيديو، لآخر ظهور للفنان البحريني الراحل علي الغرير، عبر تطبيق ”إنستغرام“، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الفنان الراحل في المقطع المتداول وهو يقود مركبته، فيما كانت زوجته تقوم بالتصوير وهي تمازحه، قائلة: ”علي عازمتك عالمطعم“، فأجابها: ”عازمتني، كفو عليج“.

وبدوره، رد مازحا بقوله: ”على فكرة (..) شفتج خذيتي من ابوج فلوس“، في إشارة إلى أن دعوتها له على الغداء من مال أبيها.

وتوفى الفنان البحريني علي الغرير، يوم الأحد، عن عمر 52 عاما، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

ونعى عدد من الفنانين والمواطنين البحرينيين الفنان الراحل، معبرين عن حزنهم إثر رحيله المفاجئ.