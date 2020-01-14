فيديو .. ريم البارودي تبكي عندما تحدثت على خلافها مع ميرنا المهندس

بكت الفنانة ريم البارودي، على الهواء بسبب تذكُّر صديقتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، مؤكدة أنها كانت صديقتها لكن حصل بعض الخلافات بينهما لفترة، مؤكدة أنها ندمت على هذه الفترة التي حصلت القطيعة بينهما.

وأعربت ريم عن شدة حزنها، قائلة: أقول لميرنا وحشتيني أوي، كنا أصحاب جدًا لدرجة أن الناس قالولي إنى شبهها أوي، كانت مسمياني الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل .. وقبل وفاتها بسنة كان في خلافات ما بينا وقبل ما تموت طلبت أنها تشوفني، وكنت في بيروت مع أحمد سعد لتقديم

برنامج، ثم كلمني أمير شاهين، صديق مشترك بينى وبينها وقالي إنها تعبانة جدًّا، قولتله لأ مش عاوزة أشوفها، قالي إزاى، قول له لأ بردو، بعدها كلمني عمر المهندس أخوها بس كان الزعل مش مخليني مستوعبة، ونزلنا من بيروت عليها في المستشفى وقعدت آخر 4 أو 5 أيام قبل وفاتها معاها من بداية الزيارة حتي النهاية، ولم أبين لها ضيقتي منها، بالعكس كان نفسيتي صفيت، وتمنيت أننا نعمل معًا بعمل فني .. ندمت على كلام وزعل على الفاضي، علاقتنا كانت أكبر إننا نزعل من بعض، لحد دلوقتى بروح أزور قبرها وأدعيلها.

يشار إلى أن الفنانة ميرنا المهندس توفيت، يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر أغسطس من عام 2015، نتيجة لمرض نادر جدًا.

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ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة ريم البارودي في بطولة مسلسل السر، والمقرر عرضه قريبًا، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، وبطولة كل من حسين فهمي، وفاء عامر، نضال شافعي، مايا نصري، نور الكاديكي، مايا فارس، منة جلال، هشام المليجي، يورا محمد، ألفت عمر، علا رامي، أشرف عبدالغفور، عهدي صادق، آية إبراهيم، نورين كريم، أحمد حلاوة، سعد المختار، أحمد كرارة، محمد سليمان.

وتدور أحداث المسلسل حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سر خطير بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ، وتتوالى الأحداث في إطار أكشن درامي.