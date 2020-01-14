16 عرضًا مسرحيًّا تنير مسرح الدولة في 2020

يشهد البيت الفنى للمسرح خلال عام 2020 انطلاقة كبيرة للعروض المسرحية، بكافة فرق مسرح الدولة فى القاهرة والمحافظات، حيث تستعد فرقة المسرح القومى لافتتاح عرض «هولاكو» من تأليف فاروق جويدة وإخراج جلال الشرقاوي، بعد الجدل الكبير الذى أثارته خلال عام 2019، ورفض المدير السابق للفرقة عرضها، بالإضافة إلى تجول مسرحية «المتفائل» بطولة سامح حسين وسهر الصايغ بالمحافظات، وذلك استجابة لرغبة الجمهور.

بينما تبدأ فرقة المسرح الكوميدى العام الجديد بعرض «المنتج» من إخراج إسلام إمام، أما فرقة مسرح الطليعة فتستهل العام بعرض «صبايا مخدة الكحل» من إخراج انتصار عبدالفتاح.

فرقة مسرح الشباب تبدأ نشاطها بالعام الجديد بعرض مسرحية «العرض الأخير» من تأليف أسامة الزينى، وإخراج أسامة عبدالعظيم على مسرح ملك، بالإضافة إلى عرض «أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير، عن رواية

نجيب محفوظ، تأليف وإخراج محمد يوسف.

وتقدم فرقة مسرح الغد عرض «السرير» من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، وعرض «فطائر التفاح» تأليف أمجد أبو العلا، وهو النص الفائز بالجائزة الأولى فى مسابقة النص المسرحى الموجه للكبار بمسابقة الهيئة العربية للمسرح لعام 2012 ومن إخراج محمد متولي.

أما فرقة مسرح الإسكندرية فتقدم عرضي «الزيارة» وهى عن مجموعة نصوص عالمية إخراج سعيد قابيل، وعرض «كدبة» عن نصوص عالمية إخراج سامح بسيونى على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وهما عرضان نتاج ورشة «نجوم المستقبل» التى أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية العام الماضى لشباب المسرحيين من الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروع «100 ليلة عرض» والذى يتضمن إنتاج

10 عروض مسرحية لمخرجين شباب يتم عرضها لمدة 10 ليالى عرض متتالية، حيث ينطلق المشروع خلال شهر يناير.

وللأطفال تبدأ فرقة المسرح القومى للأطفال العام بعرض «إنقاذ تويتا» من تأليف وائل يوسف وإخراج باسم قناوى، بينما تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «نجوم خشب» من تأليف حمدى عطية ومن إخراج سيد رستم، كما تستعد الفرقة أيضًا خلال شهر يناير لعرض «عروستي» وهو أحد أهم عروض فرقة مسرح القاهرة للعرائس المعاد إنتاجها، والتى حققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا عند إنتاجها أول مرة، وتقدم فرقة الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة عرض «ست الدنيا» فى مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة.

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أما فرقة المواجهة والتجوال فتستمر فى خطتها الموضوعة والتى أعلن البيت الفنى للمسرح عنها لعامى 2019 - 2020 حيث تقدم الفرقة خلال نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير عروض «إشاعات إشاعات» بمحافظة قنا والأقصر، وعرض «الحالة توهان» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بمحافظتى بورسعيد والإسكندرية، وعرض «كأنك تراه» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بمحافظة البحيرة.

مسرحية «ست الدنيا»