النجوم يتنافسون على جوائز مهرجان جمعية الفيلم الـ 46

كريم عبدالعزيز، غادة عادل، أحمد حلمي، منة شلبي، أحمد عز، خالد الصاوي، وهند صبري، ونيللي كريم وغيرهم يتنافسون علي جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية من خلال الأفلام التي يشاركون في بطولتها، حيث تتنافس 8 أفلام روائية طويلة ضمن فعاليات دورته الـ46.

حيث أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع في دورته الـ 46 والتي ستقام في الفترة من 25 يناير وحتي الأول من فبراير عن الأفلام الثمانية والتي سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

وقال عبدالسميع " المهرجان دائمًا يرفع شعار نحو سينما مصرية مصرية، ومن خلال استفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين، تم اختيار 8 أفلام للتتنافس عناصرها علي جوائز المهرجان من بين 33 فيلمًا عرضت تجاريًّا خلال عام 2019، كما سيعرض فيلم "122" على لجنة التحكيم فقط للتحكيم في فرع الإخراج عمل أول مرة حيث سيتم إقامة عروض لهذه الأفلام في الفترة من 25 يناير وحتي الأول من فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم إعلان أسماء الفائزين ليتم توزيع الجوائز والتكريم السبت 8 فبراير القادم".

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وكانت إدارة المهرجان أعلنت في يوليو الماضي عن تكريمها للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية، مؤكدين بأنه

كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولَّي رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسًا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضًا، كما كان من الأعضاء الأوائل للجمعية، وأيضًا كان المسئول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.

كما أعلنت عن تكريمها لعدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

كما سيتم استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفن السينمائى حيث سيتم تكريم الفنان علي الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبوالسعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري صاحب أول فيلم سياسي في السينما المصرية، وسيتم تسليم التكريم لأبناء هؤلاء الفنانين حيث سيتواجد ماجد علي الكسار وماضي توفيق الدقن وغيرهم.