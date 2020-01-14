محمد منير يرثي محمود أبا اليزيد بكلمات مؤثرة

رثى النجم الكبير محمد منير ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا اليزيد وشهرته محمود منير، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وأعرب منير عن شدة اشتيقاه لمحمود، قائلًا: إنا لله وإنا اليه راجعون .. بالأمس كان عزاء أخي وتوأم روحي وابن عمي وزوج شقيقتي المرحوم محمود ابايزيد .. لم أشعر بالعزاء .. كان لقاء مع التسامح والحب والدفء .. شعرت امس اننا نملك قدرة الحب

معًا .. شعرت بحبكم جميعًا أولادي ،وزملائي ، و اصدقائي والشعب المصري والعربي فكنتم جميعًا اهلي وعائلتي وسندي .. شعرت في لحظة واحدة بكل مشاعر المواساة الرقيقة المليئة دفء وحب .. شعرت للمرة المليون بشعور العائلة .. باسمي واسم كل أفراد عائلتي اقول لكم من قلبي شكرا لكم جميعًا .. رحم الله محمود ابايزيدوسبحان من له الدوام.

يذكر أن النجم محمد منير، أعلن وفاة محمود أبا

اليزيد مدير أعماله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بإحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأقيم عزاء محمود أبا اليزيد بالأمس بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة ومن بينهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنانة يسرا، الفنانة مادلين طبر، الإعلامي وائل الإبراشي، رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، الإعلامي محمود سعد، والإعلامي أسامة الشيخ، والفنان حمادة هلال، والفنان طارق علام، والفنان القدير علي الحجار، الفنان حلمي عبد الباقي، النجم تامر حسني، والفنانة وفاء عامر وزوجها، والإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبد العزيز.

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