فيديو .. محمد رمضان يستعرض سيارته الرولز رويس أمام جمهوره بدبي

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقًا على الفيديو قائلاً: من أقوي حفلة في دبي.
وتفاعل عددٌ كبيرٌ من جمهوره، و ظهر فيه وهو يقود سيارته الرولز رويس البيضاء على خشبة المسرح.
وكان قد أعلن "رمضان" عن مفاجأةخلال حفله فى دبى، وهى التحضير لفيلم جديد يجمعه مع النجم سعد لمجرد سويًّا.
يذكر أن الفنان محمد رمضان قد طرح مؤخرًا أحدث فيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى.
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