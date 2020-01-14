حازم بركة يهدي الإسكندرية للفيلم القصير جائزة أحسن سيناريو

في إطار حرصه على تشجيع المبدعين من الشباب يتعاون المنتج حازم بركة مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بإهدائه جائزة أحسن سيناريو للفائز في مسابقة المهرجان في دورته السادسة التي ستقام في الفترة من 26 يناير إلى 31 يناير. الجائزة ستكون عبارة عن تولي شركة "بركة وان ويب" المملوكة للمنتج حازم بركة إنتاج الفيلم الفائز في مسابقة كتاب السيناريو التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة المهرجان. ويب" المملوكة للمنتج حازم بركة إنتاج الفيلم الفائز في مسابقة كتاب السيناريو التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة المهرجان. وتشترط المسابقة أن تكون مدة الفيلم لا تزيد على 15 دقيقة، وأن يكون سيناريو الفيلم له مخرج محدد ويكون له عمل سابق على الأقل ويحمل الجنسية المصرية. له مخرج محدد ويكون له عمل سابق على الأقل ويحمل الجنسية المصرية. Advertisements ويشترط أيضا أن يرسل مع السيناريو السيرة الذاتية للمخرج ولكاتب السيناريو، وأن تكون قصة الفيلم قصة أصلية وليست مقتبسة من أي عمل أدبي، على أن يرسل مع سيناريو الفيلم نبذة مختصرة عن ميزانية الفيلم وجدول التصوير. جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي مشاريع الأفلام يوم 22 يناير 2020.

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