نجل طلال مداح: أرفض إقامة حفلته بتقنية "الهولوغرام"

ميرنا وليد - بيروت - أثار عبدالله نجل الفنان السعودي الراحل ​طلال مداح​ الجدل بين المتابعين، بعدما رفض إقامة حفل غنائي لوالده بتقنية "الهولوغرام"، إذ كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لا تسألوني متى الحفل تبع الهولوغرام ولا أي شيء بخصوصه، أسالوا اللي أعلن عنه! كلموني شركة وما وافقت لهم، وخلاص نقطة نهاية سطر".

بينما أصرّ عدد من المتابعين عن معرفة السبب الحقيقي وراء رفضه، مؤكدين أنه لا يوجد مبرر لرفضه الحفل، خصوصا أن والده ظهر في أغنية "لي طلب" عبر التقنية ذاتها في ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن في شهر تشرين الثاني الماضي، وجسد شخصيته الفنان والممثل السعودي محمد الزهراني ولم يعترض على ذلك.

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