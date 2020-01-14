ميرنا وليد - بيروت - ساندت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ الشعب اللبناني في ثورته بوجه السلطة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان.

وكتبت داليدا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "من الطبيعي يكون الغضب ملح هالشعب بعد أيام طويلة من الانتظار والثورة و الترقب .. قيامة الوطن بدها نبض الناس و مش الاستسهال بمطالبهم و لقمة عيشهم".

الجدير ذكره ان داليدا تشارك في مسلسل "سر" من بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، رواد عليو، فادي إبراهيم، ناتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان رانيا سلوان، أسعد رشدان، جوي هاني، حسان مراد، لارا حتي، مايكل كبابة، جاد أبو علي، جويس فارس، تانيا فخري وطارق أنيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل: "قيامة الوطن بدها نبض الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.