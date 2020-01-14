نجاح مايك ماسي في امتحاناته الرسمية في فرنسا

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنّان اللبناني ​مايك ماسي​ عن فرحته بحصوله على شهادة ديبلوم دراسات عليا في إختصاص "مدرّب أصوات محترف في فنّ الغناء وفنّ المخاطبة" وذلك بعد متابعة دراسته في باريس، على يد أهمّ مدرّبي الأصوات في فنّ الغناء المعاصر ريشارد كروس، كما أنّه حصل على شهادة رسميّة من الهيئة العليا للمهنيّين الفرنسيّين المحترفين وذلك بعد تقديمه الإمتحانات الرّسميّة أمام لجنة تحكيم فرنسيّة، متخصّصة في تدريب الأصوات.

وشكر مايك ماسي عبر حساباته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أساتذته في الكلّية ولجنة التحكيم وزملائه وجميع من دعمه في سنواته الدّراسية الذي سعى لإكمالها بالرّغم من إنشغالاته الفنّية. ويستعد لتحضير أعمال فنية جديدة في الفتلرة المقبلة.



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