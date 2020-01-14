تارا عماد تتعرّض لإنتقادات لاذعة بعد حديثها عن تبني كلاب الشارع.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة المصرية تارا عماد لإنتقادات لاذعة من بعض متابعيها، الذين طالبوها بأن تتحدث عن تبني أطفال الملاجئ، بدلا من تبني كلاب الشارع، وعلق أحد متابعيها قائلاً: "هيجيلك جرب"، في حين قال آخر: "في أطفال كتير في ملاجئ أولى بالزيارة من الكلاب".

وكانت تارا قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها ظهرت فيها خلال زيارتها لأحد ملاجئ الكلاب، وهي تلعب معها وتطعمها، وعلّقت: "زرت من كام يوم ملجأ للكلاب، هناك في أنواع كلاب كتيرة أوي".

وتابعت: "كلاب اترمت في الشارع عشان مش بتخلف أو عشان عيانة، وكمان كلاب شارع واجهوا كم من الشر والعدوانية من البني آدمين، مع ذلك الكلاب دي لسه مبسوطة وبتحب الناس وبتحب تلعب، لو قادرين تساعدوا إنسان معناه إن قلبكم كبير، وبتحسوا بالناس".

وأضافت تارا: " لو قادرين كمان تساعدوا حيوانات الشارع إنكم تعلموا أطفالكم إن الإساءة لحيوان في الشارع أو في البيت غلط فقلبكم أكبر وأكبر، علموا أطفالكم إن ضرب الحيوانات وقطع جزء من جسمهم مش شطارة، مترموش كلابكم وقططكم في الشارع عشان زهقتوا منهم، وكمان لو عندكم حيوان اعرفوا إن هو بالنسبالكم جزء من حياتكم بس أنتوا حياتوا كلها، لو حابين تزوروا الملجأ تلعبوا مع الكلاب أو تتبنوا شوفو location فوق الصورة".