نورغول يشيلتشاي عاشت الرّعب بسبب قنبلة

ميرنا وليد - بيروت - عاشت النجمة التركية ​نورغول يشيلتشاي​ لحظات صعبة ومخيفة لا تحسد عليها، اذ انها عندما حضرت مع ابنها عرض مسرحي في لندن ، وصل بلاغ بوجود قنبلة في المكان، فتم افراغ القاعة فوراً ولم يصب اي شخص بأي أذى، ولم يعرف بعد من فعل ذلك، وشكّل هذا الخبر جدلا كبيرا بين محبي نورغول.

الجدير ذكره ان نورغول اشتهرت في العالم العربي من خلال مسلسل "السلطانة كوسيم"، اذ انها حلّت في العمل كبديلة عن النجمة التركية بيرين سآت التي جسدت بطولة الموسم الأول منه.

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