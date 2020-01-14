يوسف الخال يبدي رأيه بتظاهرات اليوم.. ونيكول سابا تفصح عن حالتها

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ على ما جرى اليوم من تظاهرات وقطع للطرقات من محتجي الثورة.

وكتب في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"اليوم كأنها أول ه ايام من ثورة ١٧ تشرين.. هذا الذي يجب أن يستمر.. اليوم الجغرافيا تتوحّد مع التاريخ ..لبنان".

وكان الخال رأي في منشور سابق اليوم أن :" المطلب الحلم من الطقطق للسلام عليكم وصولاً الى الطربوش إنتهاءاً بالبابوج: ١٨ وزير مستقلين و كفوئين و لو كانوا من القمر .. فليكن.. بس يللا".

أما زوجته الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ فعلقت على طريقتها على الأحداث في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت تعليقاً على خلفية سوداء كتبت فيه :"كيفني؟ا حمد الله متل الزفت".

وكانت نيكول عبرت عن تضامنها مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها وعلقت على حادثة اقتحام منزلها فكتبت :"ألف حمدالله عسلامتك وسلامة زوجك وبناتك وان شاء الله ما بتشوفو شرّ الله يحميكن ويحمي عائلاتنا وشعبنا لأنو الواحد صار حاسس حالو عايش بغابِِة وفلتانة!!".

وكان يوسف الخال احتفل أمس بانتهاء تصوير مسلسل "لو ما التقينا"، الذي يلعب دور البطولة فيه بدور هادي صاحب أحد المحال التجارية، الذي يعاني من ظروف عائلية صعبة والممثلة سارة أبي كنعان في دور ريما حبيبته تقف الى جانبه في المشاكل التي تواجهه في يومياته، إنما المشاكل تستمرّ بمطاردتهما، وذكريات الماضي لن تفارقهما، حتى تتزعزع العلاقة بينهما، وتتدهور.

المسلسل من النوع الدراميّ الواقعيّ الاجتماعيّ، ويضّم الى جانب الخال وأبي كنعان مجموعة من ألمع الممثلين اللبنانيين وأبرزهم رندى كعدي، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، نوال كامل، نعمة بدوي، ختام اللحام، طوني عاد وسواهم.والمسلسل هو من تأليف ندى عماد خليل ومنتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وتحت إشراف المخرج إيلي الرموز.

