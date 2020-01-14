سيلين ديون تستذكر زوجها بكلمات مؤثرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت النجمة العالمية ​سيلين ديون​ زوجها الراحل رينيه انجليل الذي تولى مهمة مدير اعمالها، اذ نشرت صورة له وكتبت تعليقا مؤثرا معبرة فيه عن حبها الكبير له قائلة: "لا يمر يوم الا وافكر بضحكتك الرائعة، اشتقنا اليك. شكرا لانك ترعانا.. أحبك يا حبيبي."

وكان رينيه قد توفي في ١٤ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦ بسبب نوبة قلبية في سن ٧٣. حصل على خدمة "تشييع وطني" في نوتردام بازيليكا (مونتريال) من حكومة كيبيك في ٢٢ يناير/كانون الثاني ودفن في مقبرة نوتردام دي نيغيز.

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