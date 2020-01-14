تراند اليوم : لوك جديد لنادين نجيم في مسلسلها الرمضاني 2020-شاهد

حددت الفنانة اللبنانية نادين نجيم “اللوك” الذي ستطل به على جمهورها في مسلسلها الرمضاني الجديد خلال العام٢٠٢٠، بتغيير لون شعرها والتسريحة.

ونشرت نادين نجيم صورا لها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي لتكشف عن “اللوك” قبل انطلاق التصوير.