تراند اليوم : رد غير متوقع من نيشان تجاه أزمة نانسي عجرم .. ماذا لو قتلت نانسي عجرم؟

علق الإعلامي اللبناني نيشان على حادث السطو الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وانتهى بمقتل السارق على سد زوجها فادي الهاشم بـ16 طلقة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع Twitter، دعم نيشان موقف نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم وانتقد ما يتعرضون له من حملات تشويه وتسائل ماذا لو أتى الخبر كالآتي”عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها”! كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ مضيفا “الأمّ والأب يحميان أطفالهمابغريزة لا تُقهَر”.

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.