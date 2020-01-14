وسام بريدي وريم السعيدي يرزقان بـ"آيا صوفيا"

وضعت عارضة الأزياء ريم السعيدي فجر اليوم الثلاثاء إبنتها الثانية التي أختارت لها بالاتفاق مع زوجها الإعلامي وسام بريدي اسم "أيا صوفيا". الصورة التي نشرها وسام ونشر بريدي عبر "انستقرام" صورة لزوجته في المستشفى مع تعليق " آيا صوفيا بريدي مرحبا بك في عالمنا 14/1/2020". "آيا صوفيا" هي الطفلة الثانية لريم السعيدي من زوجها وسام بريدي، وقد احتفل الزوجان قبل أشهر قليلة بعيد ميلاد ابنتهما بيلا ماريا الأوّل. Advertisements وسام مع ابنته بيلا ماريا يذكر أن ريم ووسام تعرّفا في برنامج "رقص النجوم" الذي يقدّمه وسام وشاركت فيه ريم يومها وخرجت من التصفيات الأوّلية، لتخسر اللقب وتفوز بقلب وسام وتتكلّل علاقتهما بالزواج في خريف 2017. وسام وريم مع ابنتهما بيلا ماريا

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