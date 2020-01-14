أحمد عز يشارك هند صبري في بطولة «هجمة مرتدة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت شركة سينرجى التجهيزات الأولية لمسلسل “هجمة مرتدة” وهو اسم مبدئى، للعمل الذى يلعب بطولته النجم أحمد عز، ومقررعرضه فى رمضان المقبل 2020، من وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر يناير الجارى.

ووضع القائمون على المسلسل اسم “هجمة مرتدة” ليكون اسما مبدئيا للعمل، لحين الاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل، خلال التصوير المقرر انطلاقه يوم 23 يناير الجارى، كما وضعت الشركة خطة للبدء والانتهاء من التصوير ، ويشارك في بطولة العمل النجمة التونسية هند صبري، والفنان المصري هشام سليم.

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وفى سياق آخر، يواصل أحمد عز حالياً تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه “العارف” فى دولة ماليزيا، بصحبة النجم أحمد فهمى، ومحمد ممدوح تايسون، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى .

ويشارك في بطولة مسلسل “هجمة مرتدة”، هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله والفنان محمود البزاوى والفنان الشاب خالد أنور والفنان محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

والجدير بالذكر أنه عرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم “ولاد رزق 2” عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.