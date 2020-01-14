صور جديدة من شهر عسل محمود العسيلي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمود العسيلي، متابعيه عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من شهر العسل.

محمود العسيلي، نشر صور من جزيرة المالديف التي يقضي فيها شهر العسل وذلك دون الكشف عن وجه زوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وعلق عليها قائلًا: “وأنا مشواخد بالي”.

وكان محمود العسيلي قد احتفل بزفافه يوم الجمعة الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الزفاف عددًا من نجوم الفن ومنهم السيناريست تامر حبيب، ميس حمدان، تامر حسني، أحمد صلاح حسني، غادة عادل واختارت العروس لها فستان أبيض قصير.

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هذه هي الزيجة الثالثة للعسيلي، والذي تمنى أن تكون الأخيرة، وقد احتفل الفنان بعقد قرانه منذ أيام قليلة بحضور الاقارب.

الفنان المصري كتب معلقا عبر حسابه الخاص: «تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهارده، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من اول ما ابتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة و الاستقرار و الحب و العيال».

وأضاف: «كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إني أعيشها و فعلا حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه ان حد وحش..لا.. هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب».

وتابع: «الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابته».