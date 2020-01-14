أصالة تقترب من المليون الرابع بأحدث أغانيها "شامخ"

حققَّت أحدث أغاني المطربة أصالة نصري "شامخ"، نجاحًا كبيرًا، وتجاوزت حاجز المليون الثالث بـ 617,606 ألف مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز الميانا، والكليب من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة تعيش حاليًا فترة عصيبة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان والد أبنائها، وذلك ما سبب حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلي الصعيد الفني أحيت أصالة قبل ايام حفلًا غنائيًا خيريًا بالقاهرة شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وحضرته ابنتها شام الذهبي التي انهمرت دموعها تأثرًا بغناء والدتها.

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