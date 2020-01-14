شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد يطرح أغنية "دبى كوكب آخر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب راشد الماجد أغنية "دبى كوكب اخر" من كلمات أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمى وتروي قصة نجاح إمارة دبي التي أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام، وتأتي امتداداً لأغنية "دبي دانة الدنيا" التي أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبي للتسوّق في العام 1996، وتحمل كلمات الأغنية الجديدة في طياتها تعابير الفخر بالتطوّر المذهل الذي شهدته دبي على مدى الـ 25 عاماً الماضية، وتعبر عن قيم التسامح وكرم الضيافة التي تشتهر بهما دولة الإمارات .

وأبدع الشاعر الإماراتي "أنور المشيري" كلمات أغنية "دبي كوكب آخر"، ويتمتع هذا الشاعر بمسيرة فنية متألقة تعاون خلالها مع أغلب فناني دول الخليج والعالم العربي والملحن والموزع الموسيقي البحريني "أحمد الهرمي"، والذي يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 40 عاماً، عمل خلالها على تلحين العديد من الأغاني للفنان راشد الماجد، بالإضافة إلى عدد من فناني الخليج العربي.

وطرح راشد الماجد، مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "طحنون الريادة" إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.

وأحيا النجم راشد الماجد مؤخرا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

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وأشعل راشد الماجد حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغانى، ومنها "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل، ماجانى النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيرى تلون، اسقنى حب، قم قم" وغيرها.