شكرا لقرائتكم خبر عن "هجمة مرتدة" اسم مبدئى لمسلسل أحمد عز بمشاركة هند صبرى وهشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت شركة "سينرجى" المنتجة لمسلسل "هجمة مرتدة" وهو اسم مبدئى ، التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمسلسل، الذى يلعب بطولته النجم أحمد عز، ومقررعرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر يناير الجارى .

ووضع القائمون على المسلسل "هجمة مرتدة" ليكون اسما مبدئيا للعمل، لحين الاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل، خلال التصوير المقرر انطلاقه يوم 23 يناير الجارى، كما وضعت الشركة خطة للبدء والانتهاء من التصوير .

وفى سياق آخر، يواصل أحمد عز حالياً تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العارف" فى دولة ماليزيا، بصحبة النجم أحمد فهمى، ومحمد ممدوح تايسون، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى .

وكان ”الخليج 365” قد نشر القائمة الكاملة للمسلسل وهى كالتالى : هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله والفنان محمود البزاوى والفنان الشاب خالد أنور والفنان محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

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يشار إلى أن النجم هشام سليم قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من احمد العوضى، محمد على رزق، إسلام جمال، امانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.