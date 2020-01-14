شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يشارك فى "حتى لا يطير الدخان" لـ مصطفى شعبان برمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان القدير حسين فهمى على المشاركة فى بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان" عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، حيث يجسد فهمى شخصية مؤثرة فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعي.

ويعقد مصطفى شعبان والمؤلف مدحت العدل والمخرج ماندو العدل جلسات عمل مكثفة حاليا لوضع الخطوط العريضة للمسلسل، فضلا عن اختيار باقى فريق العمل، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبل، فضلاً عن التنسيق مع مصمم الديكورات وملابس الشخصيات وخلافه.

يشار إلى أن مصطفى شعبان قدم آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.

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كما ينتظر الفنان حسين فهمى عرض مسلسله "السر" ويشارك فى بطولته مايا نصرى، نضال الشافعى، عزت أبو عوف، ريم البارودى، عهدى صادق، علا رامى، وعدد كبيرمن الشباب، تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدى .