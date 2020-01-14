ريم البارودي تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب ميرنا المهندس

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رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365
دخلت الفنانة المصرية ريم البارودي، في نوبة بكاء شديدة على الهواء بسبب الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.
ريم البارودي، قالت خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنها تعرفت على ميرنا خلال مشاركتهما في أحد الأعمال، وأنها نادمة على الخلاف مع ميرنا المهندس التي كانت تعد واحدة من أقرب صديقاتها، لافتة إلى أن الخلافات كانت بسيطة ولا تستحق، وأنها اتصلت بها قبل وفاتها خلال تواجدها في بيروت وطلبت رؤيتها وظلت برفقتها 5 أيام.
وفجرت ريم البارودي مفاجأة، عن أن الراحلة لم تتوفَّ بسبب مرض السرطان كما ظن البعض، مؤكدة أنه كانت مصابة بمرض نادر.
وأكدت حرصها على زيارة قبر ميرنا المهندس بين الحين والآخر، حيث تفضفض وتبوح بأسرارها.
يذكر أن ميرنا المهندس، رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس، عن عمر 37 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان القولون وكانت قد عانت منه خلال حياتها لفترة طويلة واختفت عن الأنظار وارتدت الحجاب خلال رحلة علاجها منه، و قرر الأطباء وقتها استئصال القولون وعادت ميرنا بصحة جيدة إلى جمهورها وقدمت عددًا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ولكن المرض عاد وداهمها مرة أخرى إلى أن وافتها المنية.
ومكانت شائعات الوفاة قد طاردت ميرنا قبل وفاتها بأيام أكثرة من مرة.
وكان خبر وفاة ميرنا المهندس، بمثابة صدمة كبيرة لكل جمهورها وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء للفنانة الراحلة، وكان أخر أعمالها الفنية مسلسل “أريد رجلا”، والذي عرض بعد رحيلها بعام وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.
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