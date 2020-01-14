متابعة بتجـــــــــــرد: أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي نشر فيديو للأمير هاري وهو يتحدّث عن والدته الراحلة ديانا، معتبراً أنّ ما فعلته من أجل أسرتها كان بغاية الأهمية.
وفي حديثه أشار الى أنّه يريد أن يحمي عائلته مما حصل معه وشقيقه قائلاً: “ما أعرفه هو ما يدفعني للدفاع عن عائلتي”، بإشارة منه الى قرار التخلّي عن منصبه في العائلة المالكة.
أمّا الجملة التي أثارت قلق المتابعين هي التي قال فيها إنّه لا يريد أن يتكرّر الماضي، بإشارة الى مقتل والدته في العاصمة الفرنسية باريس في حادث سير في نفق ألما.
وختم: “ما من أحد يعرف ما أعرف إلّا وسيفعل مثلي”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري عن خروجه من العائلة المالكة: “لا أريد أن يتكرّر ماضي والدتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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