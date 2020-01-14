متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان جورج وسوف عن إحياء أول حفلة غنائية له في قطر، وذلك بعد أن شارك في بعض الحفلات في سوريا بمناسبة الأعياد المجيدة.
وكتبت صفحته الرسمية أنّه سيحيي حفلة استثنائية في قطر، وذلك في أحد الفنادق يوم 10 شباط المقبل.
إشارة الى أنّ الخبر أفرح متابعيه، خصوصاً أنّ شائعات انتشرت عن تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يعتلي المسرح بعد شائعة وفاته ويفرح جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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