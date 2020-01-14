بعد قرار الأمير هاري بالانتقال للإقامة في كندا.. قرار غريب من الحكومة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إعلان الامير هاري وزوجته قرارهما بالتخلي عن مهامهما الملكية والانتقال للإقامة في كندا، صرح مصدر مسؤول بالحكومة الكندية أن رئيس الوزراء جاستن ترودو وافق على تمرير مشروع القانون الأمني ​​لحماية دوق ودوقة ساسكس خلال إقامتهما فيالبلاد.

واكدت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية ان الأمير هاري الذي كان السادس على ترتيب ولاية العرش البريطاني، يستعد فعليا للانتقال من مكان إقامته في قصر كينجستون الملكي إلى منزل زوجته ميغان ماركل في كندا.

وإزاء هذا القرار، وافق رئيس الوزراء الكندي على تخصيص جزء من أموال الضرائب لتأمين حماية وأمن الثنائي وابنهما آرتشي أثناء وجودهم في كندا.

كذلك أكد ترودو للملكة إليزابيث الثانية، أن الأسرة ستكون في امان أثناء وجودها في بلده، مع توقع أن تدفع كندا حوالي نصف الفاتورة السنوية المخصصة لحماية الأميرين والمقدرة بمليون جنيه إسترليني.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي هذا القرار الى إثارة رد فعل عنيف لدى الشعب الكندي، قد يصل لعودة النداءات التي تدعو لاستقلال كندا عن المملكة المتحدة العظمى.