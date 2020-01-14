اللائحة الكاملة لمسلسل أحمد عز وهند صبري في رمضان

Jan 14, 2020
يستعد الممثل أحمد عز لخوض السباق الرمضاني 2020 بمسلسل لم يتم تحديد اسمه النهائي حتى الآن.
يضم العمل نخبة من الممثلين ابرزهم هند صبري، التي تجسد دور البطولة النسائية أمام أحمد عز. كما تم التعاقد مع هشام سليم، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، بالاضافة الى اسماء عديدة سيتم الكشف عنهم تباعاً.
من المتوقع ان ينطلق تصوير المسلسل تاريخ 23 ينايرالجاري، بعد عودة “عز” من ماليزيا وانتهائه من تصوير فيلمه الجديد ” العارف”، المقرر طرحه في صالات السينما خلال موسم عيد الفطر المقبل.
مسلسل أحمد عز تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، إنتاج شركة سينرجي، التي اوشكت على الانتهاء من الديكورات استعدادًا لانطلاق التصوير.
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