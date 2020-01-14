هشام ماجد يعلن مد عرض مسرحية "عطل فنى" بموسم الرياض

القاهرة – لايف ستايل
أعلن الفنان هشام ماجد، مد عرض مسرحية "عطل فني" يومي الخميس والجمعة 16و17 يناير علي مسرح بكر الشذى في البوليفار بناء على طلب الجمهور، وذلك عبر حسابه الشخصى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
مسرحية " عطل فنى" بطولة كل من اكرم حسني، نشوى مصطفى، ايتن عامر، هشام ماجد، امير فرغلي، واوتاكا، تأليف امير طعيمه، موسيقى احمد وحيد الكينج، تصميم استعراضات ميريت، ملابس امينه علي، ديكور اسلام البنا، ادارة انتاج بندق اخراج اوتاكا.
يذكر أن موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية منها 3 أيام فى الساحل للفنان محمد هنيدي ‘الملك لير ليحيى الفخرانى‘ حزلقوم لأحمد مكي علاء الدين‘ العفريت لأحمد عز ‘ لوكاندة الاوباش ماجد المصرى.
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