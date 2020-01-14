نيشان يساند نانسي عجرم في أزمتها الأخيرة

ساند الإعلامي اللبناني نيشان، الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم في أزمتهما الحالية التي اشتعلت بعد تورطهما في قضية مقتل لصًا مسلحًا اقتحم منزلهم بغرض السرقة.

كتب نيشان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "ماذا لو

أتى الخبر كالآتي.. عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها.. كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟! إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر".

وتابع:"هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟ هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟".

جدير بالذكر أن الشاب محمد حسن الموسى، اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم، ولم يقبل بالنقود التي عرضها عليه للمغادرة، وأصرَّ على الدخول إلى غرفة الأطفال، فحدث تبادل لإطلاق النار بينه وبين زوجها الدكتور فادى الهاشم، وأرداه قتيلًا.

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