إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل



نشرت ايمي ابنة الفنان طلعت زكريا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة.

وظهرت إيمى بصحبة والدها خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية وعلقت قائلة "بابا".

ويعرض حاليا للفنانة إيمى طلعت زكريا ، مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة النجم سمير غانم وشيرين وطارق الإبيارى وإيمى طلعت زكريا ، إخراج طارق الإبيارى ، المسرحية مقرر عرضها فى 23 من يناير الجارى على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

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وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.

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