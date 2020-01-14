سلاف فواخرجي تتألق في أحدث ظهور بـ شمسية

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ". ظهرت سولاف فواخرجي بإطلالة شتوية، واعتمدت على تسريحة بسيطة وبشعر مرفوع للخلف ومنسدلا على كتفها، وهى ممسكة بشمسية. في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره. خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح. قد يهمك ايضاً: سلاف فواخرجي تُشعل الأجواء بوصلة رقص سلاف فواخرجي غجرية ساحرة في جلسة تصوير جديدة

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