تسريب وثيقة للقتيل في منزل نانسي عجرم تضع عائلته في موقف محرج

بعد المداخلات التلفزيونية التي قامت بها والدة الشاب محمد الموسى وتأكيدها ان ابنها كان يعمل في فيلا الفنانة نانسي عجرم وبأنه لم يرتكب أي خطأ في لبنان، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تحمل بيانات القتيل الشخصية والتي كانت نقطة تحول لدى قسم كبير من الرأي العام المتعاطف مع والدته.

ويظهر في الوثيقة الخاصة بالقتيل والتي هي بطاقة إقامته في لبنان والتي كانت منتهية منذ الشهر ايلول (سبتمبر) من العام الماضي، الامر الذي سيؤخذ في الحسبان لدى القضاء وستكون نقطة اضافية لمصلحة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.

أثارت هذه المعلومة ضجة كبيرة بين المتابعين عل مواقع التواصل وتم تداولها بكثافة، عل اعتبار ان كسر الشاب لاقامته مخالفة للقانون اللبناني وبالتالي وجوده على الاراضي اللبنانية غير قانوني، خاصة وان الدولة اللبنانية وضعت قيوداً جديدة على تجديد الاقامات المؤقتة للسوريين في لبنان، وبالتالي فإنه من شبه المستحيل ان يسمح الهاشم بعمل القتيل في منزله لانه لم يكن يحق له مزاوة العمل في لبنان.

واعتبر العديد من الاشخاص ان هذه الوثيقة وضعت عائلة الشا في موقف محرج لانها تنفي ما تدعيه طوال الاسبوع الماضي، لافتين الى القضية باتت اقرب للابتزاز واستغلال الحادثة لوجود اسم فنانة معروفة.

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