صورة جديدة لجورج سيدهم تحدث ضجة Type a message

رغم غيابه الطويل عن الساحة الفنية، بدأت أخبار الفنان الكبير جورج سيدهم في التداول على إثر إعلان زوجته وجود مفاجأة فنية جديدة سوف تجمع زوجها الفنان الكبير وصديق عمره الفنان سمير غانم.

وفي آخر ظهور لسيدهم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له من منزله وظهر فيها معه الفنان هاني رمزي وشقيقاه "أمير" و"إيهاب"، الذين حرصوا على التقاط صورة جمعتهم به.‏

جورج متواجد في منزله منذ إصابته بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بشلل نصفي ألزمه الفراش سنوات طويلة، وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات الدعائية، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي ‏مسرحية "المتزوجون"، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية، وفي نفس الديكور الذي تم إعداده ‏خصيصاً من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة‎

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