تامر حسني ينفي تحضيره برنامج مواهب Type a message

نشر المطرب تامر حسني، على حسابه الخاس بتويتر تغريدة نفى فيها ما أشيع عن تحضيره برنامج مواهب.

وأكد أن تلك الأخبار غير صحيحة، قائلاً: "كل شويه ألاقي خبر إني بحضر برنامج مواهب في الحقيقة دا خبر غير صحيح أنا مش بعمل أي برامج ولو في برنامج هعمله هقولكم".

من جانب آخر، احتفى حسني باستقبال الجمهور السعودي له في جدة وإقبالهم الكثيف على مشاهدة فيلم "الفلوس"، الذي يعرض في السينمات السعودية حاليًا، ونشر نجم الجيل مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، توضح التفاف الجمهور حوله أمام أبواب السينما وداخل صالة العرض، حيث قام بالغناء معهم أغنيته "حلو المكان"، التي تلقى رواجًا كبيرًا بين جمهور تامر حسني في مصر والوطن العربي، وهي أغنية فيلم "الفلوس".

وكما نشر تامر، مقطع فيديو آخر عبر حسابه على موقع "يوتيوب"، والذي يظهر من خلاله لحظات تقديمه للجمهور وصعوده على مسرح الحفل في جدة، ولحظات استقبال الجمهور له في المطار، فيما جاء إقبال الجمهور على السينما في جدة بعدما دعا النجم تامر حسني جمهور حفله الذي أقيم، السبت، في مدينة جدة السعودية، لمشاهدة فيلم "الفلوس" معه، الأحد، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة بدول الخليج وصلت لـ140 مليون جنيه.

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