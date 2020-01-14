ريم البارودي تتحدث عن مشاعرها لأحمد سعد وتكشف اسرار علاقتها به

القاهرة – لايف ستايل
تحدثت الفنانة ريم البارودي عن قصتها السابقة مع الفنان أحمد سعد وأكدت أنها لا تتذكر تفاصيل ما حصل معها ونسيت خيانتها لها، لكنها تعرف أنها تجاوزت الأزمة بالكامل.
وأشارت في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" إلى أنه "لو أن الزمن عاد بها إلى تلك الفترة، لما حزنت أو شعرت بالقهر بنفس القدر".
ونفت البارودي أن تكون لا تزال تبكي على أطلال طليقها، موضحة أنها لم تعد تشعر اتجاهه بأي مشاعر لا كره ولا حب نظرا إلى أن علاقتهما دامت 16 أو 17 عاما، لافتة الى أنها التقت فيه مرة بعد المشاكل بالصدفة وسلمت عليه بشكل طبيعي لكنها في الحقيقي لم تراه ولم تهتم لوجوده.
وردت على حديث سعد بأنهم باتوا أصدقاء، لافتة إلى أن "التعبير خانه عندما تحدث في حوار تلفزيوني عن وجود صداقة بينهما وذلك بسبب اللقاء الذي تم مع عائلتها وسلامها عليه.
وكررت النجمة المصرية نفي ما قيل في برنامج "شيخ الحارة" عن محاولتها الانتحار بعد زواج سعد من الفنانة سمية الخشاب، موضحة "أنا ليست مراهقة حتى أتصرف بهذه الطريقة، إلى جانب أن الانتحار حرام وكفر".
وأكدت أنها كانت تعلم مسبقاً ان زواج سعد بسمية سينتهي بالانفصال لانها تدرك تفاصيل لا يعلمها سواها.
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